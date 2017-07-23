«Нэшвилл» продлил контракт с Арвидссоном до 2024 года

«Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с нападающим Виктором Арвидссоном, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 24-летним шведом рассчитано на 7 лет и истечёт в конце сезона-2023/24. За это время он заработает $ 29,7 млн.

Арвидссон выступает за «Нэшвилл» с 2014 года. В прошлом сезоне НХЛ он провёл в регулярном чемпионате 80 матчей, набрав 61 (31 шайба + 30 передач) очко. В плей-офф швед провёл 22 игры, отметившись 13 (3+10) очками.

Вместе с Арвидссоном «Предаторз» в Кубке Стэнли-2017 дошли до финала, где уступили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2-4.