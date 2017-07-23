Гулявцев: игроки «Северстали» проявили боеспособность в игре с «Локомотивом»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал итоги спаренного товарищеского матча с ярославским «Локомотивом» (2:3 Б).



«Матч оставил хорошие впечатления в плане огромного желания играть на победу. Даже проигрывая в счёте, проявили хороший характер как игроки первой группы, так и второй. Во второй группе чуть хромала дисциплина удалений, но это всё шероховатости из-за большого желания у ребят. Где-то были технические ошибки в плане передач, но это всё постепенно нарабатывается. Самое главное, что старались выдерживать план на игру и очень порадовали боеспособность и желание, с которыми можно добиваться результата», — рассказал Гулявцев официальном сайту клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

«Локомотив» и «Северсталь сыграли необычный товарищеский матч