Малкин: ошибка думать, что именно «Питтсбург» мешает «Кэпиталз» выиграть Кубок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»Евгений Малкин поделился мнением о попытках «Вашингтон Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли.



«Когда выигрывали последние три Кубка Стэнли, всегда проходили „Вашингтон“. Овечкин и „Кэпиталз“ просто „попали“ под „Питтсбург“? Нет, я так не считаю. Это большое заблуждение. Мы впервые выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году. То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли выиграть Кубок Стэнли, не проходили далеко в плей-офф. Только в 2013-м вылетели в финале конференции, уступив „Бостону“.



У „Вашингтона“ было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки „Кэпиталз“ могли проходить „Рейнджерс“, „Монреаль“, „Тампу“. Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с „Вашингтоном“ во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь „Кэпиталз“ каждый год попадали в плей-офф, считались фаворитами. Всё было в их руках. А мы, ребята из „Питтсбурга“, не Болты и не Фелпсы, которые вообще никому не оставляли шансов. Мы же за последние девять лет выиграли только три, а не девять Кубков Стэнли. Всё могло быть гораздо хуже для соперников, если бы ваш вопрос попал в точку», — цитирует Малкина официальный сайт лиги.

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