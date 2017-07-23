Крис Летанг отвёз кубок Стэнли в детский госпиталь

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг провёл день с кубком Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.



Защитник «Питтсбург Пингвинз» начал день со ставшего традиционным завтрака кашей из чаши Кубка. Он сделал это со своим сыном Алексом в своём доме в Монреале. Затем Летанг с женой Катрин Лафлам отправились в детский госпиталь St. Justine Children's Hospital, где мальчики и девочки смогли пофотографироваться с кубком Стэнли.



Накануне бывший партнёр Летанга по «Пингвинз» Марк-Андре Флери провёл день с кубком Стэнли, который включал в себя поездку в Дом Роналда Макдоналда в Монреале.



Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте хранителя кубка в «Твиттере».

Вратарь Марк-Андре Флёри приехал с кубком Стэнли к тяжелобольным детям