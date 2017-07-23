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Флёри: не хочу быть звездой «Вегаса», просто хочу играть в хоккей

23 июля 2017, воскресенье. 23:56. Хоккей

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри сказал, что не хочет быть звездой нового клуба лиги.

«Не хочу быть звездой команды. Просто хочу играть, потому что люблю хоккей. Мне до сих пор это доставляет удовольствие. Хочу помогать команде выигрывать, хочу, чтобы ее игра приносила радость. Это новая команда, мы начинаем с нуля. Буду рад, если мои опыт и знания, полученные в „Питтсбурге“, помогут команде добиться успеха.

Не хочу пропустить плей-офф — там самые напряжённые игры, самые интересные. Будет здорово, если город увидит их, узнает, что это такое. Ради этого мы играем», — цитирует Флёри официальный сайт лиги.

Вратарь Марк-Андре Флёри приехал с кубком Стэнли к тяжелобольным детям
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри
Новости. Хоккей
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