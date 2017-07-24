Голкипер «Амура» Метсола во второй раз стал отцом

Голкипер «Амура» Юха Метсола и его жена Криста во второй раз стали родителями. 23 июля Криста родила дочь, которую назвали Миля Йозефина. Вес новорожденной – 3 кг 315 гр, а рост – 48 см, сообщает пресс-служба «Амура».



Метсола выступает в составе «Амура» с 2015 года. За хабаровскую команду он провёл в КХЛ 98 матчей, в которых его коэффициент полезности составил 1,99, а процент отражённых бросков – 93.

До КХЛ Метсола с 2006 по 2015 год выступал в чемпионате Финляндии в «Ильвесе», «ХПК» и «Таппаре».

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