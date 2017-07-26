Дуайер: хочу выделить игру молодых игроков, и большинство — минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» на Кубке Минска (3:6).



«Хотелось бы поблагодарить соперника за игру, москвичи навязали очень упорную борьбу, из-за которой могло сложиться впечатление, что в третьем периоде мы подсели. В целом могу сказать, что в нашей игре были как хорошие, так и плохие моменты. Хочу выделить игру молодых игроков, и большинство — в исполнении нашей команды. Этот матч показал те ошибки и моменты, над которыми мы будем усиленно работать. В завтрашнем матче нас ждёт сильный оппонент, на которого мы будем настраиваться максимально по-боевому», — цитирует Дуайера «Страница хоккея Беларуси».

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