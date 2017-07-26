В. Воробьёв: за счёт работы московское «Динамо» будет хорошей командой

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги после победы над минским «Динамо» в рамках Кубка Минска (6:3).



«В Минске очень хорошие условия, всегда с удовольствием приезжаем. Для меня немного новое быть здесь в качестве главного тренера московского «Динамо». Хочу сказать спасибо организаторам за приглашение, очень приятно здесь находиться. Был тяжёлый матч. Тут хорошая команда, знаем, как здесь болеют. Мы проводили первый матч в этом тренировочном лагере. Что-то получилось, что-то нет. Я поблагодарил команду, сказал всем большое спасибо. В принципе были хорошие моменты, были не очень, но я думаю, что за счёт работы мы будем хорошей командой. Мы стараемся, мы идём к этому и будем стараться биться за самые высокие места», — цитирует Воробьёва официальный сайт минского «Динамо».

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