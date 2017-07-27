Малкин: Овечкин — великий игрок и без кубка Стэнли, у него ещё всё впереди

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на презентации кубка Стэнли в Москве, который он завоевал третий раз в карьере, прокомментировал неудачи Александра Овечкина и его команды «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф.

«Я понимаю, что Александр хочет выиграть титул. Он лидер команды «Вашингтон Кэпиталз», ведёт её за собой. Думаю, у него ещё всё впереди. Таков спорт, здесь побеждает сильнейший. Мне повезло больше, чем ему. В любом случае Александр остаётся великим игроком. У него много индивидуальных трофеев, побед на чемпионатах мира. Желаю ему завоевать кубок Стэнли, но мы с ним в разных клубах. Каждый бьётся за свой коллектив», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

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