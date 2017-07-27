Джон Маклин и Скотт Аллен вошли в тренерский штаб «Аризоны»

«Аризона Койотс» объявил о назначении Джона Маклина и Скотта Аллена помощниками главного тренера. Оба специалиста подписали контракты на несколько лет, они будут помогать новому наставнику «койотов» Рику Токкету.



52-летний Маклин с 2011 по 2014 год был помощником тренера в «Каролине Харрикейнз», а до этого провёл восемь сезонов в «Нью-Джерси Дэвилз» и в 2003 году выиграл с клубом кубок Стэнли. Маклин будет отвечать за работу с нападающими, розыгрыш большинства и игру в равных составах.



51-летний Аллен в прошедшем сезоне занимал аналогичную должность во «Флориде Пантерз», а до этого два года работал в фарм-клубе АХЛ. С 2009 по 2012 год он был помощником тренера в «Нью-Йорк Айлендерс». В обязанности Аллена будет входить работа с защитниками и игра в меньшинстве.

Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года