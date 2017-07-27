Шарангович: мой дубль ничего не решил, поэтому радости почти нет

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович прокомментировал поражение от «Юности» (2:5) в матче «Кубка Минска».



«Матч сложился не очень, проиграли уже вторую игру подряд… Тем более такому сопернику очень важному, которого должны были обыгрывать обязательно. Чего-то не хватило, не знаю.



Начали игру не так остро, не лезли на ворота, надо было больше атаковать, больше бросать, да и в защите получше отрабатывать. Дубль? Он ничего не решил, мы всё равно проиграли, радости почти нет», — цитирует игрока «Страница хоккея Беларуси».

Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»