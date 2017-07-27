Закриссон: «Лев» был очень сильной командой, его уход из КХЛ – сумасшествие

Нападающий «Сибири» Патрик Закриссон поделился воспоминаниями от игры за пражский «Лев», с которым в сезоне-2013/14 дошёл до финала Кубка Гагарина.



«У нас была очень сильная команда, почти шесть звеньев. Пять финнов, столько же шведов – все игроки своих сборных. Сильные чехи, канадцы. Это была действительно великолепная команда. Даже расставшись по ходу сезона с Кристенсеном и Даниэльссоном, мы не стали слабее. Прага – хороший город, там было здорово играть, очень жаль, что команду закрыли



Расформирование «Льва» не стало шоком, потому что ходили разные слухи. Отчасти игроки были готовы к этому развитию событий. Но всё же когда финалист Кубка Гагарина уходит из лиги, это сумасшествие. У нас были болельщики, игроки хотели выступать в Праге. «Лев» не был командой, в которой некому играть. Это очень плохая ситуация.



Я слышал разговоры, что «Льву» не дадут выиграть, потому что КХЛ – это русская лига, но седьмая игра с «Магниткой» была равная, упорная, и они выиграли совершенно заслуженно. К арбитрам тоже нет никаких вопросов, поэтому я не считаю, что нас засудили», — сказал Закриссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



В сезоне-2016/17 Патрик Закриссон выступал за «Лугано», набрав в чемпионате Швейцарии 25 (6+19) очков в 44 играх. В КХЛ шведский нападающий играл за «Атлант» и «Лев».



Полностью интервью с Патриком Закриссоном читайте сегодня на «Чемпионате».



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Нападающий Закриссон стал игроком «Сибири»