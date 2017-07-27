Скабелка: неприятно проигрывать, но есть хорошая пища для размышлений

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги после поражения в выставочном матче с «Витязем» (1:3).



«Конечно, неприятно проигрывать, как и любую игру, но тем не менее мы завершаем тренировочный сбор, в конце которого запланированы как раз два этих матча, и это хорошая пища для размышлений. Были хорошие моменты, но не всё получилось сегодня.



Были моменты, над которыми мы работали достаточно много, но есть и то, чему мы уделили ещё недостаточно внимания. Было то, что понравилось, но перед любыми выводами нужно детально разобрать и проанализировать игру», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече