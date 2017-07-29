Маккейб: Мальгин попал в состав «Флориды» раньше, чем мы хотели

Спортивный директор клуба «Флорида Пантерз» Брайан Маккейб поделился мнением об игре нападающего Дениса Мальгина.



«Мальгин очень техничен. Он попал в состав чуть раньше, чем мы того хотели, но так сложились обстоятельства. У нас было очень много травм, а он очень техничный хоккеист. Поэтому он сразу попал в оборот. Возможно, ему требовалось больше времени на адаптацию. Поэтому он приехал в лагерь новичков. Мы стараемся наверстать упущенное. Сезон сложился для него неровно, и мы хотим убедиться, что у него нет проблем с настроем», — цитирует Маккейба официальный сайт лиги.

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