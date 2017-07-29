Лепистё: приятно вернуться в «Йокерит», у клуба отличный состав

Защитник Сами Лепистё поделился впечатлениями после перехода в финский «Йокерит».



«Приятно снова вернуться в команду и примерить жёлто-красный логотип. „Йокерит“ всегда был для меня крайне важным клубом, главным в Финляндии. До этого у меня было мало шансов вернуться в стан „джокеров“, разве что какие-то переговоры были в сезоне-2012/13.



Состав у „Йокерита“ отличный, особенно мне нравится защитная линия. Впрочем, имена — не самое главное, самым важным будет наш хоккей», — приводит слова Лепистё Jatkoaika.

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