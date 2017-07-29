Джохансен: меня взяли в «Нэшвилл», чтобы я стал центром первого звена

Нападающий Райан Джохансен прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с «Нэшвилл Предаторз».



«Это один из лучших дней в моей жизни. Я очень благодарен моей семье, брату и друзьям. Они сделали всё, чтобы я выбрал правильный путь в жизни, были наставниками для меня.



Меня взяли сюда, чтобы я стал центром первого звена. Я всегда стремился к тому, чтобы наша команда играла в плей-офф. Я хотел смотреть в глаза трёхкратному обладателю Кубка Стэнли Джонатану Тэйвзу и думать, как обыграть его. Потом был „Сент-Луис“, за ним „Анахайм“. Но случилась травма. А я мог бы играть против Сидни Кросби или Евгения Малкина. Никто не знает, что получилось бы из этого. Я просто принимаю реальность такой, какая она есть, и хочу двигаться дальше. Я приобрел огромный опыт и стал чувствовать себя намного увереннее. Я верю, что могу очень сильно помочь команде», — цитирует Джохансена официальный сайт клуба.

«Нэшвилл» подписал контракт с Райаном Джохансеном на восемь лет и $ 64 млн