175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зубов: «Сочи» пришлось непросто в матче с «Кузней», у нас было много удалений

29 июля 2017, суббота. 20:19. Хоккей

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча с новокузнецким «Металлургом» (4:0).

«Не скажу, что ребята из Новокузнецка сильно уступали в плане физики. Нам пришлось непросто, у нас было много удалений. Опять же, это тоже не радует. Наверное, где-то скопилась усталость, было желание побороться, и из-за этого происходят ошибки. Любая игра даёт пищу для размышлений, это и есть наш хлеб. Будем анализировать, смотреть и улучшать нашу игру», — приводятся слова Зубова на официальном сайте клуба.

ХК «Сочи» уверенно обыграл «Металлург» Нк в товарищеской встрече
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Металлург Нк ХК Сочи Сергей Зубов
Новости. Хоккей
29 июля 2017, суббота
20:42 Иванов: «Сочи» прошёл небольшую проверку боем, дальше будет ещё серьёзнее
20:19 Зубов: «Сочи» пришлось непросто в матче с «Кузней», у нас было много удалений
20:07 Капризов: ощущения от первого матча в ЦСКА отличные, главное, что выиграли
19:53 Любимов: с Шалуновым и Шумаковым много говорим, обсуждаем на льду свою игру
19:49 В. Александров: сборная Кореи сильно удивила, она играет в советский хоккей
19:45 Окулов: хорошо, что со мной перешли ещё игроки, проще вливаться в команду ЦСКА
19:38 Никитин: экс-новосибирцы отработали с удвоенной энергией матч с «Сибирью»
19:17 Захаркин: здорово, что к хоккеистам «Югры» приходит понимание игры на результат
19:16 Дубль Любимова помог ЦСКА крупно обыграть «Сибирь» в товарищеском матче
18:53 Источник: Задоров хочет зарплату около $ 3 млн, «Колорадо» предлагает $ 2 млн
18:46 «Сочи» — «Металлург» Нк: драка Артёма Томилина с Евгением Штайгером
18:28 Джохансен: меня взяли в «Нэшвилл», чтобы я стал центром первого звена
18:18 «Автомобилист» проиграл «Динамо» Пардубице в товарищеской игре
17:58 Главный арбитр КХЛ: хотел бы попросить болельщиков быть менее категоричными
17:45 «Югра» победила «Юность» и заняла третье место на Кубке Минска
17:26 Лепистё: приятно вернуться в «Йокерит», у клуба отличный состав
16:55 Гатиятулин: повезло, что я сумел пообщаться с тренерским штабом «Далласа»
16:32 Павлович: у минского «Динамо» новая система, поначалу было некомфортно
15:58 Дубль Шенфельда помог «Металлургу» Мг обыграть «Витязь» в контрольном матче
15:31 Полак: мне понравилось в КХЛ, хотел бы продолжить там играть
15:15 Хенкель: к началу сезона игра в большинстве должна стать лучше
15:01 Дуайер: минское «Динамо» делает шаги в правильном направлении
14:38 Жукенов: главное, в нашей тройке есть желание, остальное придёт
14:25 «Адмирал» отыгрался со счёта 0:3 и обыграл сборную Южной Кореи
14:19 Президент «Барыса»: Шевченко, Вей, Диц и Маклюков дали согласие на натурализацию
14:00 Михеев: матч с Италией надо выиграть, не хочется уезжать с поражением
13:39 Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска
13:17 ХК «Сочи» уверенно обыграл «Металлург» Нк в товарищеской встрече
12:51 Куликов: «Виннипег» в ближайшем будущем может стать претендентом на Кубок
12:18 Сергеев: большое количество удалений — следствие отсутствия игровой практики
11:43 Назаров: на «Ак Барс» не нужен дополнительный настрой, это наш старший брат
11:10 Маккейб: Мальгин попал в состав «Флориды» раньше, чем мы хотели
10:43 «Сент-Луис» подписал новый контракт с вратарём Биннингтоном
10:17 Генменеджер «Виннипега»: глубина нашей обороны усилилась с приходом Куликова
09:54 Женская молодёжная сборная начала подготовку к матчам со сборной Канады
09:41 Мальгин: я многое понял в АХЛ, где у меня было много игрового времени
09:11 Граборенко: благодарен Назарову за уважительное отношение к моему гражданству
06:33 Куликов: переход из «Флориды» в «Баффало» отбросил меня назад
00:49 «Каролина» подписала новый контракт с нападающим Ди Джузеппе
00:48 Пойл: «Нэшвилл» добьётся успеха, и это случится во многом благодаря Джохансену
00:25 Соколов: в Челябинске большая конкуренция, там просто сумасшедшие игроки
28 июля 2017, пятница
23:53 Л. Робинсон: «Монреалю» пришлось подписать двух игроков, чтобы заменить Маркова
23:29 Джохансен: сейчас нет лучшего места для игры в НХЛ, чем «Нэшвилл»
23:04 «Нэшвилл» подписал контракт с Райаном Джохансеном на восемь лет и $ 64 млн
22:38 Воробьёв: в матче с «Юностью» Бойд показал свой уровень, Анисин тоже старался
Все новости RSS
Партнерский контент