Зубов: «Сочи» пришлось непросто в матче с «Кузней», у нас было много удалений

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча с новокузнецким «Металлургом» (4:0).



«Не скажу, что ребята из Новокузнецка сильно уступали в плане физики. Нам пришлось непросто, у нас было много удалений. Опять же, это тоже не радует. Наверное, где-то скопилась усталость, было желание побороться, и из-за этого происходят ошибки. Любая игра даёт пищу для размышлений, это и есть наш хлеб. Будем анализировать, смотреть и улучшать нашу игру», — приводятся слова Зубова на официальном сайте клуба.

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