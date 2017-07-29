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Крикуненко: «Адмирал» проявил характер, такие победы придают уверенности

29 июля 2017, суббота. 22:29. Хоккей

Нападающий «Адмирала» Роман Крикуненко после победы над сборной Южной Кореи (5:3) поделился впечатлениями от дебюта за команду.

«Впечатления отличные, очень приятно было играть, классная поддержка болельщиков, которые не умолкали всю игру. Соперник довольно быстрый, забили голы на контратаках, но мы при счёте 0:3 сумели проявить характер. Максим Казаков вовремя забил первую шайбу, это придало сил. Хорошо, что выиграли. Такие победы придают уверенности. Сегодня у меня были отличные партнёры, создали мне массу моментов, к сожалению, не получилось забить. Буду работать, стараться. В конце игры я подсел, было тяжеловато физически», — цитирует Крикуненко пресс-служба клуба.

«Адмирал» отыгрался со счёта 0:3 и обыграл сборную Южной Кореи
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал Сборная Южной Кореи — Хоккей
Новости. Хоккей
29 июля 2017, суббота
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