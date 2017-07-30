Кошелев: первая игра за «Авангард», хотел показать, на что способен

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги матча со сборной Италии (3:2 ОТ).

«Конечно, перед началом матча думаешь: первая игра, нужно показать, доказать и тренеру, и себе, на что способен, что достоин играть – и вот, гол, передача. Конечно, это вклад в команду. Я хотел забить, хотел набрать очки, и получилось. Хорошо, что выиграли.

Мы играем в активный хоккей, цепляемся за шайбу, не даём сопернику раскатиться. Навязываем свою игру. Физика для этого нужна, у нас хорошие сборы сейчас проходят, мы закладываем фундамент на сезон. Тяжело, конечно, играть под нагрузками, но так бывает у всех.

В Астане хороший турнир должен быть, интересные команды приедут. Будем играть только на победу. Важно и выиграть, и отточить моменты, которые мы отрабатываем на тренировках.

Очень приятно, что болельщики заполнили арену, как будто дома играли. Все с флагами, в майках. Это, честно говоря, стало для меня приятной неожиданностью", — цитирует Кошелева пресс-служба клуба.