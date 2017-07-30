Пойл: «Нэшвилл» подписал костяк на много лет, надеюсь, это правильный выбор

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с нападающим Райаном Джохансеном.

«Мы поставили такую задачу перед собой на это межсезонье и подписали костяк на много лет. Надеюсь, что мы сделали правильный выбор. В прошлом сезоне на меня произвели впечатление не только победы нашей команды, но и её сплочённость. Тренерский штаб отлично сработал. Джохансен подтвердит, что ребята верят в тренеров и курс, выбранный ими.



У нас коллектив единомышленников, и я посчитал, что в моих интересах и в интересах команды сохранить ключевых игроков на длительный срок, чтобы они могли играть вместе как можно дольше. И вот теперь в нашем распоряжении одна из лучших, если не лучшая тройка. Если, конечно, тренер решит и дальше выпускать Джохансена с Арвидссоном и Форсбергом. У нас же есть ещё Скотт Хартнелл, который пришёл к нам в этом году. Он уже играл в нашей команде и сказал нам, что отлично понимает Джохансена на льду. Так что он также может появиться в этом звене», — цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.