«Питтсбург» подтвердил подписание контракта с Шири

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и нападающий Конор Шири договорились о подписании нового контракта, сообщил официальный сайт команды. Новое соглашение с хоккеистом заключено сроком на три сезона, всего за этот период игрок получит $ 9 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Шири принял участие в 61 матче, сумев записать на свой счёт 53 (23+30) результативных балла при показателе полезности "+24" и 22 минутах штрафного времени.



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«Питтсбург» договорился о контракте с форвардом Шири на 3 года и $ 9 млн