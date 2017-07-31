Нидеррайтер согласовал 5-летний контракт с «Миннесотой» на сумму $ 26,25 млн

«Миннесота Уайлд» согласовал условия нового контракта с форвардом Нино Нидеррайтером, сообщается на официальном сайте НХЛ. Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые 24-летний швейцарский хоккеист, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает $ 26,25 млн ($ 5,25 млн в год).

Нидеррайтер был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте-2010 под общим пятым номером. В «Миннесоту» его обменяли в 2013 году. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 57 (25+32) очков в 82 матчах. Всего за четыре сезона в составе «Уайлд» форвард отыграл 325 матчей, в которых набрал 173 (83+90) очка.