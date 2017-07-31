«Барыс»: никаких конкретных договорённостей с Ларионовым нет

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» разъяснил информацию о том, что прославленный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов стал консультантом по игровым видам спорта Олимпийского комитета Казахстана.

Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея

В ходе посещения Астаны в мае Игорь Ларионов получил пожелание от руководителей Олимпийского комитета Республики Казахстан. В данный момент никаких конкретных договорённостей нет, информирует официальный сайт астанинского клуба.

Сам Ларионов рассказал, что приезжал в Казахстан для популяризации хоккея.