«Ак Барс» отбыл на турнир в Нижний Новгород без Маркова, Ткачёва и Галиева

«Ак Барс» отправился в Нижний Новгород, где примет участие в предсезонном турнире на кубок губернатора Нижегородской области. С командой не поехал новичок Андрей Марков, который подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Также в Казани остались Владимир Ткачёв и Станислав Галиев, которые вызваны в сборную России на турнир в Сочи.



Состав казанской команды



Вратари: Билялов, Гарипов и Мисбахов.

Защитники: Абросимов, Батыршин, Захарчук, Лямкин, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов и Яруллин.

Нападающие: Азеведо, Глинкин, Глухов, Лазарев, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Михеев, Обухов, Осипов, Попов, Свитов, Секач, Чибисов и Язьков.



На турнире «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», «Торпедо», «Салаватом Юлаевым», новокузнецким «Металлургом» и «Спартаком».

А. Марков: я доволен, что оказался в «Ак Барсе». Теперь только в бой