Нидеррайтер: я ещё не провёл свой лучший сезон, хочу забить больше 30 голов

Нападающий Нино Нидеррайтер прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с «Миннесотой Уайлд».



«Я хочу становиться лучше, сделать что-то особенное с „Миннесотой“. Хочу сократить голевые засухи, забить больше 30 голов. Я ещё не провёл свой лучший сезон.



Я считаю, что был готов играть больше и в прошлом году. В конце концов, любой хоккеист всегда думает, что готов проводить на площадке больше времени, но это будет решать тренер, я контролирую только то, что могу. Ещё в начале своей карьеры я понял, что, когда думаешь слишком много, это не приведёт ни к чему хорошему. Я буду стараться вне зависимости от того, сколько буду играть. Буду готовиться к тому, что получу больше минут, здорово, если так и будет. Если нет, буду делать всё возможное в отведённое мне время», — цитирует Нидеррайтера журналист Star Tribune Майкл Руссо.

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