Карлссон: с нетерпением ждём начала Кубка президента в Астане

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал о предсезонной подготовке и оценил своего нового напарника Сергея Кудрявцева.

«В Казахстане я уже второй год, мне здесь очень нравится. Люди вокруг дружелюбные и приветливые. Организация в клубе на высоком уровне. К тому же у нас замечательные болельщики. Я счастлив быть частью «Барыса» и играть за эту команду.

Учебно-тренировочные сборы в Ак-Булаке? Это были очень тяжёлые две недели. Но мы хорошо потренировались, набрали необходимые физические кондиции. Теперь с нетерпением ждём начала Кубка президента в Астане.

Кудрявцев? Впервые я его увидел несколько недель назад на тренировке. И он оставил о себе хорошее впечатление. Я думаю, у него большое будущее. Уверен, в новом сезоне он поможет нашей команде не раз. А я же, со своей стороны, буду продолжать работать над собой, прогрессировать, стараться играть лучше, чем в прошлом сезоне. Здоровая конкуренция всегда идёт на пользу. Однозначно, для «Барыса» это плюс», — передаёт слова вратаря «шайба.kz».