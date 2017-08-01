Дуайер: ждём Фонтейна и Граньяни до отъезда на турнир в Ригу

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер высказался об изменениях в составе команды.

«Динамо» Мн сохранило своего самого результативного защитника прошлого сезона

«Я очень доволен, что мы подписали этих игроков – Джастина и Марка-Андре. Граньяни провёл в Минске отличный прошлый сезон и был рад вернуться в клуб. Фонтейн переходит к нам, находясь в расцвете своей карьеры. У него за плечами большой опыт Национальной хоккейной лиги. Джастин очень хорош в атаке, так что, думаю, это правильное приобретение для нашей команды, и интересный новый опыт для него. Ему, конечно, потребуется некоторое время на адаптацию, но он достаточно опытен, чтобы справиться с этим. И Граньяни, и Фонтейн пока не приехали в Минск? Мы ждём их в нашем тренинг-кэмпе до отъезда на турнир в Ригу. Им предстоит пройти все необходимые формальности, оформить документы. В любом случае хотелось бы, чтобы они побыстрее приступили к тренировкам и мы начали наигрывать их в состав.



Каковы впечатления от работы Энрота? Юнас – голкипер мирового уровня. Сегодня он провёл свою первую тренировку. Это обстоятельство, безусловно, накладывает свой отпечаток. Но всё равно – он был хорош. Думаю, он серьёзно относился к своей подготовке, прежде чем прибыть в Минск. Сейчас он рад вернуться на лёд, ну и мы рады, что он с нами», — цитирует тренера официальный сайт клуба.