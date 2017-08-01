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Эверберг: «Авангард» ждёт турнир в Астане

1 августа 2017, вторник. 15:00. Хоккей

Нападающий «Авангарда» Деннис Эверберг высказался о работе команды на сборе в Фюссене. Немецкий сбор омской команды подходит к концу. «Авангард» вернётся в Омск, а затем примет участие в предсезонном турнире в Астане.

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«Тяжёлый сбор. Радует, что совсем скоро мы вернёмся в Омск. За две недели у нас было достаточно времени, чтобы поработать над физикой и тактической системой. Также мы провели два матча, теперь ждём турнир в Астане. Приедем домой, пару дней отдохнём, восстановимся, прогоним усталость. Я пока не знаю наших соперников, но в новом сезоне, думаю, мы будем хорошей командой. Здесь, в Фюссене, мы собрали команду как единое целое. Предсезонный турнир — это шаг к тому, чтобы всё стало ещё лучше», — приводит слова игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Деннис Эверберг
Новости. Хоккей
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