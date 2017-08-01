Крикунов: в связи с этим воровством у «Автомобилиста» были нарушены звенья

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области (3:4 ОТ).

Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

«Не уступили сопернику по моментам, отыгрались со счёта 1:3, сравняли результат 3:3, но, к сожалению, в связи с этим воровством у нас были нарушены звенья. Не было Чайковского, который должен был играть, особенно не хватило его при игре в меньшинстве, когда нужен был такой защитник с хорошим броском. Могли бы всё решить в свою пользу, но из-за кражи у нас не сыграли Тичар, Михнов, все звенья перетасовали.



В целом доволен игрой, доволен отношением ребят, все бились, не отступали, старались играть в свою игру», – цитирует тренера официальный сайт клуба.