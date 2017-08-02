Еглич: Скудра говорит, что летом ещё можно допускать ошибки. Рад, что исправился

Форвард «Торпедо» Жига Еглич прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) в Кубке губернатора Нижегородской области.



«Наконец-то выиграли в межсезонье, хорошо сыграли в большинстве. Лёд был сегодня лучше, для некоторых ребят та игра была первой. Мы сейчас чуть уставшие, но будем готовы к старту сезона. Хорошо знаю Кундратека из «Слована», сегодня мы показали, что есть какая-то «химия» между нами. Тяжело сказать лучший ли у него бросок в команде. После моей ошибки в игре с «Салаватом Юлаевым» Скудра сказал, что не о чем беспокоиться, сейчас ещё можно их допускать. Рад, что смог исправиться в игре с «Ак Барсом»», — передаёт слова Еглича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области