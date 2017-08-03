Умарк: думаю, что «Салават Юлаев» будет в финале Кубка Гагарина

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.



«Я знаю Вестерлунда хорошо, отличный тренер, хороший человек. Он хочет помочь команде стать лучше, как и каждому отдельно взятому игроку. Это то, о чём он говорит. У него есть идея, как играть в хоккей, что сделает нас лучше. Безусловно, мы будем одной из лучших команд в этом сезоне и можем зайти очень-очень далеко. Я думаю, что мы будем играть в финале Кубка Гагарина», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.