Гранлунд: хочу, чтобы «Миннесота» прошла далеко в плей-офф

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд после подписания нового трёхлетнего контракта поделился ожиданиями от нового сезона.

«Микко Койву помогал мне всё время, что я был в „Миннесоте“. Я многому у него научился и счастлив играть с ним в одной команде.

Всегда есть куда расти. Самое главное, я хочу, чтобы наша команда прошла далеко в плей-офф. Сначала надо просто туда попасть. Но я считаю, что у нас отличная команда и мы можем навести шороху в плей-офф. Для меня это главная цель — чтобы команда сделала что-то особенное в следующем году", — приводятся слова Гранлунда на официальном сайте клуба.