М. Майоров: если «Салават» всё будет делать правильно, результат придёт

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» на Кубке губернатора Нижегородской области (3:4).



«Играли в принципе хорошо, результат не очень. Хорошо, что играли до конца, бились, могли игру вернуть. На предсезонном турнире рассчитываем наработать связки, наработать тактику правильно, выполнять задание, чтобы все уже знали, кто что делает. Если будем всё правильно делать, будет результат», — сказал Майоров в эфире клубного телевидения.

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