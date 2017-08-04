«Локомотив» пока не потерпел ни одного поражения в текущем межсезонье

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хабаровского «Амура» в контрольном матче. В основное время команды забили по 2 гола, а овертайм было решено провести не до первой шайбы, а полностью все 5 минут в формате 3 на 3. Ярославцы забили 3 безответных гола.

«Локомотив» одолел «Амур» в контрольном матче, 3 гола в овертайме

Эта победа стала седьмой для ярославской команды Континентальной хоккейной лиги в текущем межсезонье. Ранее «Локомотив» обыграл «Северсталь» (3:2 ШБ), рижское «Динамо» (3:1), «Югру» (3:2 ОТ), московское «Динамо» (3:1), минскую «Юность» (7:1) и «Амур» (3:1).