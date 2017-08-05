Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи экипировки у «Автомобилиста»

По факту кражи в Нижнем Новгороде клюшек и коньков у хоккеистов «Автомобилиста» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Убытки «Автомобилиста» от кражи в раздевалке составили почти 900 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают несколько версий, но пока не раскрывают их в интересах следствия.

1 августа в Нижнем Новгороде, куда екатеринбуржцы приехали на Кубок губернатора, у хоккеистов из раздевалки украли клюшки, коньки, амуницию и спортивное питание. Сумма ущерба составила почти 900 тыс. руб.

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