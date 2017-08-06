Защитник «Трактора» Алексей Петров прокомментировал драку с Романом Граборенко в матче Кубка президента Республики Казахстана с «Нефтехимиком» (4:5 ОТ).

Турнир в Астане: «Трактор» два раза отыграл две шайбы, но уступил «Нефтехимику»

«Ничего такого жёсткого в матче с «Нефтехимиком» не было. Граборенко — типичный игрок команды Андрея Назарова. Не более того. Ничего особенного от матча с «Нефтехимиком» не ждали, у нас свои задачи, которые мы решаем. Такие команды и в сезоне нам могут попадаться, так что надо держать удар», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.