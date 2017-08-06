Кугрышев: «Авангард» делает много индивидуальных ошибок

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев прокомментировал поражение от «Адмирала» (4:5 ОТ) на предсезонном турнире в Астане.



«Игра была тяжёлая. Мы были лучше вначале, потом провалили второй период. Из-за обилия удалений подсели. Отдали много сил на оборону. От игры остались как положительные, так и отрицательные впечатления. Сейчас все команды много работают, нельзя говорить о влиянии на игру «Авангарда» сборов в Фюссене. Прежде всего мы сделали много индивидуальных ошибок. Если говорить о моей шайбе, то голы, как и всем, мне придают уверенности», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане