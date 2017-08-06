Величкин — о деле Зарипова: диуретик — это не допинг, мог попасть через чай

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал дисквалификацию нападающего Даниса Зарипова.



«Когда неспециалисты начинают в прессе говорить названия препаратов, народ начинает думать: «Диуретик? Это же наркотик». Ребята, это смешно. Это любой чай для похудения или таблетка от головной боли. Я тоже не специалист и могу не разбираться. Но это не допинг. Это вообще ничто. И как оно могло попасть, и Данис с его опытом… Сейчас все ломают голову. Буквально по часам отслеживаем, как Зарипов провёл последние часы перед тем, как у него взяли этот анализ. Вспоминаем, что произошло. Это может быть что угодно. Элементарный чай в ресторане или добавка какая-то. Наш доктор перелопатил все препараты, всё сдал на анализы, ищет, где может находиться это вещество.



Что касается псевдоэфедрина, то он в норме, ниже порога. Псевдоэфедрин — это вещество, которое самостоятельно вырабатывается в организме человека. Выше той планки самостоятельно не может подняться, но этого нет. Зарипов в шоке и трансе», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Величкин: есть шансы, что дисквалификацию Зарипова сократят, это случайность