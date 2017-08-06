«Торпедо» одолело «Автомобилист» на домашнем турнире

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:3.



В составе команды Петериса Скудры заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш, Геннадий Столяров, Михаил Смолин и Егор Дугин. В команде из Екатеринбурга голы на свой счёт записали Дмитрий Пестунов, Дмитрий Мегалинский и Андрей Обидин.



Форвард «Автомобилиста» Илья Крикунов во втором периоде не реализовал буллит.



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