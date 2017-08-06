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Даугавиньш: хорошо, что «Торпедо» проснулось и вытащило игру

6 августа 2017, воскресенье. 23:55 Хоккей

Нападающий «Торпедо»Каспарс Даугавиньш подвёл итоги после победы в матче с «Автомобилистом» (4:3).

«В первых двух периодах мы допустили много ошибок. Да и эмоций необходимых не было. Но в третьем периоде команда ожила, взяла игру под контроль, стала больше атаковать.

С чем связаны такие перепады в игре? Трудно сказать. Бывает, что тяжело входишь в игру и требуется время, чтобы вытащить из себя нужные эмоции, зажечь огонек. Вот вчера мы не катались, и, возможно, это тоже сказалось. Но, к счастью, в матче с «Автомобилистом» проснулись в третьем периоде и вытащили игру», — цитирует Даугавиньша официальный сайт клуба.

«Торпедо» одолело «Автомобилист» на домашнем турнире
Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Торпедо Каспарс Даугавиньш
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