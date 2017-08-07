Мамашев: «Торпедо» на правильном пути, нужно найти взаимопонимание

Защитник «Торпедо» Ренат Мамашев поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» (4:3) на предсезонном турнире.



«В первой половине матча у нас получалось далеко не все. Соперник постоянно вел в счете. Но хорошо, что команда сумела переломить игру и одержала волевую победу. Ребята проявили характер.



Что изменилось в „Торпедо“ за восемь лет, которые я провёл в других клубах? Сложно сравнивать. Я просто увидел другую команду. Изменилась и инфраструктура, причем в лучшую сторону. Даже раздевалки стали другими… В это межсезонье в команду пришли новые игроки, в том числе и те, кто раньше выступал за «Торпедо». Конечно, мы должны серьезно поработать, чтобы подойти к сезону в хорошей форме. На сборе в Словении были большие нагрузки. На турнире в Нижнем стараемся сыграться, найти взаимопонимание. Думаю, мы на правильном пути», — цитирует Мамашева официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» одолело «Автомобилист» на домашнем турнире