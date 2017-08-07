Вестерлунд: мы были сконцентрированы на игре в защите и в атаке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (2:1) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Думаю, это была не такая уж и плохая игра. Играли без раскатки. Забивать было сложно, но проводить последний матч днём непросто. Мы были сконцентрированы на выступлении команды, игре в защите и в атаке. Результат был не на первом месте.



Нас ждёт длинный путь. Сейчас мы в самом его начале. Мы кое-что пробуем. Сейчас я доволен нашей обороной. Мы всё ещё можем играть лучше, но для изменений требуется больше времени», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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