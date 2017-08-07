Шестёркин: канадцы пару раз стукнули меня клюшкой по голове

Вратарь олимпийской сборной России Игорь Шестёркин прокомментировал победу над сборной Канады (3:2) на Sochi Hockey Open. Команда России выиграла группу В и вышла в финал турнира, где 9 августа встретится со СКА — победителем группы А.



«Тяжёлый матч получился. Во втором периоде было много драк, удалений. Слава богу, перестроились в третьем периоде, довели матч до победы.



Грубо ли играли канадцы? Не особо хорошо. Пару раз клюшкой по голове стукнули», – приводит слова Шестёркина «Спорт Бизнес Online».

Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой