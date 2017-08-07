175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зыбин: игроки сборной U18 оправдали ожидания, выстояли и вырвали победу у Канады

7 августа 2017, понедельник. 23:40 Хоккей

Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Зыбин прокомментировал победу над Канадой (4:3 Б) на мемориале Ивана Глинки.

«Игра получилась очень хорошая, обоюдоострая. Мы начали немного скованно, потом ребята вкатились, стали действовать правильно. Правда, пропустили ненужный первый гол, но разобрали его в раздевалке. Ребята полностью выполнили установку.

Эпизод с травмой Данилы Галенюка я не видел, посмотрим по видео, что там произошло. Пока не могу сказать, в каком он состоянии, доктора чуть позже сообщат нам. Но, конечно же, будет очень обидно потерять такого опытного защитника.

Хоккей для зрителя тем и интересен: туда атака, сюда атака, качели в обе стороны, как в сегодняшнем матче. Где-то это происходило по причине того, что соперник добавлял скорости, а мы теряли бдительность, где-то, наоборот, они подсаживались. Ребята — молодцы, что полностью выдержали три периода, оправдали наши ожидания, сумели выстоять до конца и вырвать победу в серии буллитов.

В концовке получилась небольшая заминка. Когда пробивались последние буллиты, наш Руслан Исхаков забил, а канадец не забил. Судья сразу же показал «нет», мы выскочили на лёд праздновать победу, всё было нормально. Соперники стали говорить, что им не засчитали гол, хотя его там и не было. Судьи решили пересмотреть эпизод и ещё раз убедились, что правда на нашей стороне», — цитирует Зыбина пресс-служба ФХР.

Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
7 августа 2017, понедельник
23:40 Зыбин: игроки сборной U18 оправдали ожидания, выстояли и вырвали победу у Канады
23:37 Мифтахов: немного поволновался перед буллитом канадцев в овертайме
23:19 Шестёркин: канадцы пару раз стукнули меня клюшкой по голове
22:47 ЦСКА обыграл «Женеву-Серветт» в товарищеском матче, Сорокин оформил «сухарь»
22:38 Финляндия U18 разгромила Словакию, Чехия обыграла Швейцарию на мемориале Глинки
22:32 Любимов: сражались за герб России на груди, было принципиально обыграть Канаду
21:53 Францоуз переподписал контракт с «Трактором», вратарь Лием перешёл в «Куньлунь»
21:43 Тимченко: на Олимпиаду смотрим с оптимизмом, хорошее впечатление от игры России
21:37 «Салават Юлаев» стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области
21:16 «Спартак» обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области
21:05 Браташ: игра с Канадой — знаковая вещь, благодарен ребятам за этот матч
20:56 Тимченко — о допинге Плотникова: в каком кафешантане вы берёте эти слухи?
20:55 Дежарден: с Россией была отличная битва, но соперник начал сильнее Канады
20:55 «Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче
20:49 Тимченко: слухи о вступлении «Краунс» в КХЛ — враньё, переговоров нет
20:45 Фонтейн: Минск — красивый город, а Беларусь — дружелюбная страна
20:39 Массовая драка и очаровательная чирлидерша — в фотообзоре матча Россия — Канада
20:30 ФХР: сообщение в СМИ о положительной допинг-пробе Плотникова — дезинформация
20:29 Олимпийская сборная России обыграла Канаду и вышла в финал Sochi Hockey Open
20:15 Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой
19:59 Пиганович: Граборенко в полном порядке, интересно смотреть на жёсткий хоккей
19:56 Нестрашил: «Нефтехимик» – новый вызов для меня, Ганзл – мой большой друг
19:45 Е. Корешков: не хватило свежести и эмоций, Доуса готовим к следующему матчу
19:43 Источник: допинг-проба нападающего СКА Плотникова дала положительный результат
19:26 Назаров: понравилась самоотдача «Нефтехимика», с «Давосом» сыграет Макаров
19:06 Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки
18:57 «Нефтехимик» одолел «Барыс» на Кубке президента Республики Казахстан
18:55 Сборная Швеции U18 разгромила США на мемориале Глинки
18:50 Трямкин: не закрываю для себя дверь в НХЛ, кто знает, как повернётся жизнь?
18:22 Кравцов: Голубович не увидел у меня огня в глазах, поэтому не взял на ЮЧМ
18:06 МХЛ опубликовала календарь Кубка мира среди молодёжных клубных команд
18:00 Прямая трансляция матча Россия — Канада на Sochi Hockey Open
17:47 Стась: игра с «Трактором» была равной, «Авангарду» повезло забить первому
17:33 Стали известны составы на матч Sochi Hockey Open Россия (олимп.) — Канада
17:30 Защитник из АХЛ Уильям Ренн перешёл в рижское «Динамо»
16:55 Вестерлунд: мы были сконцентрированы на игре в защите и в атаке
16:33 А. Галимов: если хочешь играть у Скабелки, надо выполнять его задания
16:32 Кинэн: мы проделали отличную работу, сдержав «Магнитку» при игре в большинстве
16:21 И. Воробьёв: недовольны игрой в большинстве, будем уделять этому больше времени
16:21 И. Зубов: «Салават Юлаев» провёл достойный турнир
15:52 Кручинин: скоро сыграю за «Трактор», тренируюсь с Щехурой и Якуценей
15:46 Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»
15:44 Шилин: конкуренция среди вратарей в «Авангарде» ощущается уже лет восемь
15:43 Скабелка: у шведских легионеров «Авангарда» идёт адаптация, они пока не забивают
15:31 Гатиятулин: Кравцову дали отдохнуть, а Кручинина ждём на турнире в Астане
Все новости RSS
Партнерский контент