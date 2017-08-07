Зыбин: игроки сборной U18 оправдали ожидания, выстояли и вырвали победу у Канады

Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Зыбин прокомментировал победу над Канадой (4:3 Б) на мемориале Ивана Глинки.

«Игра получилась очень хорошая, обоюдоострая. Мы начали немного скованно, потом ребята вкатились, стали действовать правильно. Правда, пропустили ненужный первый гол, но разобрали его в раздевалке. Ребята полностью выполнили установку.

Эпизод с травмой Данилы Галенюка я не видел, посмотрим по видео, что там произошло. Пока не могу сказать, в каком он состоянии, доктора чуть позже сообщат нам. Но, конечно же, будет очень обидно потерять такого опытного защитника.

Хоккей для зрителя тем и интересен: туда атака, сюда атака, качели в обе стороны, как в сегодняшнем матче. Где-то это происходило по причине того, что соперник добавлял скорости, а мы теряли бдительность, где-то, наоборот, они подсаживались. Ребята — молодцы, что полностью выдержали три периода, оправдали наши ожидания, сумели выстоять до конца и вырвать победу в серии буллитов.

В концовке получилась небольшая заминка. Когда пробивались последние буллиты, наш Руслан Исхаков забил, а канадец не забил. Судья сразу же показал «нет», мы выскочили на лёд праздновать победу, всё было нормально. Соперники стали говорить, что им не засчитали гол, хотя его там и не было. Судьи решили пересмотреть эпизод и ещё раз убедились, что правда на нашей стороне», — цитирует Зыбина пресс-служба ФХР.