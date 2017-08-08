Скаут Андерс Форсберг покинул «Баффало Сэйбрз»

Бывший тренер «Шеллефтео» и «МОДО» Андерс Форсберг завершил свою работу в качестве скаута клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз». Об этом информирует hockeysverige.

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«Это немного грустно. Я мог влиять на состав команды НХЛ. Я понял, что мои дни в клубе сочтены, когда «Баффало Сэйбрз» покинул генеральный менеджер Тим Мюррей. У меня сейчас есть два предложения о работе, но я постараюсь какое-то время отдохнуть», — передаёт слова бывшего скаута клуба Национальной хоккейной лиги hockeysverige.