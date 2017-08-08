Воропаев: «Сочи» ничего не получил за Петерссона? Пока нет мотивировки от КХЛ

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал ситуацию с контрактом Андре Петерссона, который получил от ХК «Сочи» квалификационное предложение в статусе ограниченно свободного агента, но не принял его, а недавно подписал контракт с «Авангардом».

Петерссон: надеюсь, смогу помочь «Авангарду» в большинстве и реализации

«Как так получилось, что мы ничего не получили за Петерссона, который был ограниченно свободным агентом, ничего пока не могу объяснить. Никакой мотивировки от КХЛ мы не имеем», — передаёт слова Воропаева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.