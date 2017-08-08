Зубов: после первого гола игроки посчитали, что игра сделана, и расслабились

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение во встрече с «Куньлунь Ред Стар» (2:3) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Хозяева турнира проиграли три матча из трёх и заняли итоговое шестое место.

«Был принципиальный матч. После первого гола мы посчитали, что сделали игру, и расслабились. Местами играли неплохо, в конце были моменты, но этого было недостаточно для победы», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

9 августа магнитогорский «Металлург» и сборная Канады сразятся в матче за третье место, а олимпийская сборная России и СКА в очной встрече выявят победителя турнира.