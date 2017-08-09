Хомицкий: из этих игр ХК «Сочи» надо делать выводы

Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий подвёл итоги матча за пятое место на домашнем предсезонном турнире с «Куньлунь Ред Стар» (2:3) и подвёл итоги турнира.

«Куньлунь» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open

«Проиграли в каких-то деталях. Начали неплохо, повели в счёте. В течение игры было заметно, что в мелочах, в деталях мы допускали огрехи. Всё это вылилось в третий гол соперника. Из этих игр надо делать выводы. Думаю, тренерский штаб сделает выводы. Картинка игры вырисовывается. У нас полностью поменялась тактика, схема игры. Лучше сейчас оступиться, чтобы в будущем действовать чётче.



Огромный плюс — играть со сборными России и Канады. Это отличный предсезонный турнир. Организация и атмосфера очень хорошие», — цитирует игрока клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.