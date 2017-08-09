Форвард Бойчук подписал двусторонний контракт с ХК «Сочи»

Состав ХК «Сочи» пополнил нападающий Дмитрий Бойчук. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

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Свою карьеру форвард начинал в системе московского «Динамо», выступая в основном за команду Молодёжной хоккейной лиги и отыграв 4 матча в Континентальной хоккейной лиге. Имеет опыт игры в Высшей хоккейной лиге, где провёл последние два сезона. В сезоне-2016/17 играл за казанский «Барс» (18 матчей, 3 очка) и ТХК Тверь (12 матчей, 7 очков). Бойчук будет выступать за южную команду под номером 87.