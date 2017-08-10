Гуськов: в ситуации с Зариповым любой клуб не стал бы просто так ему платить

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о расторжении контракта между казанским «Ак Барсом» и Данисом Зариповым.



«Для того чтобы что-либо сказать по данной ситуации, нужно знать, как проходит апелляция со стороны Зарипова. Думаю, что любой другой клуб, зная, что игрок не сможет выступить в тех сезонах, на которые заключён контракт, не будет просто так платить ему деньги. Не знаю, какие выводы из этого следуют. Зарипов уже не сможет помочь. Ничего положительного в этой ситуации нет. Всё это вытекает из того, что контракт расторгнут», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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«Ак Барс» расторг контракт с Данисом Зариповым по согласию сторон